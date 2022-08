Chanceler chinês: chamada declaração do G7 sobre Taiwan é “lixo de papel”

Documento confunde o certo com o errado, apoia claramente aqueles que exercem agressões e pressiona os que se defendem, afirma Wang Yi edit

Rádio Internacional da China - O conselheiro de Estado e ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, afirmou na noite da quinta-feira (4), em Phnom Penh, capital do Camboja, que a chamada “declaração” sobre a situação no Estreito de Taiwan emitida pelo G7 confunde o certo com o errado, apoia claramente aqueles que exercem agressões e pressiona os que se defendem.

“Onde está a justiça? Onde estão as normas básicas das relações internacionais?”, questionou o chanceler chinês.

O diplomata ressaltou que a “não intervenção nos assuntos internos alheios” é o princípio fundamental para manter a paz e a estabilidade do mundo. “Não podemos permitir que a lei da selva volte a dominar nossas relações entre nações. Ao meu ver, essa declaração é apenas um lixo de papel”, disse Wang Yi.

O chanceler chinês afirmou que mais de 100 países reafirmaram suas posições, aderindo à política de Uma Só China.

A ONU declarou também que continua a respeitar a Resolução 2758 aprovada pela entidade em 1971, cujo núcleo é Uma Só China e Taiwan faz parte da China. Acredito que essa é a verdadeira voz comum da comunidade internacional, frisou Wang Yi.

