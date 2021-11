Chanceler cubano acusa Twitter de inflar protestos no país

Ele destacou que existe evidência de que, em 12 de novembro, apenas 15% das mensagens publicadas no Twitter entre as 12h00 e as 13h00 (horário local) com o hashtag de uma operação financiada pelos EUA foram realmente enviadas por usuários em Cuba edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Sputnik – A rede social Twitter manipula algoritmos para distorcer a percepção de protesto em Cuba, provocando a desestabilização no país, denunciou Bruno Rodríguez Parrilla, ministro das Relações Exteriores cubano.

"Está em curso no Twitter uma grosseira manipulação de seu algoritmo para dar a impressão de que há um número elevado de usuários localizados em Cuba com posições contra nosso governo", escreveu o chanceler em sua conta no Twitter.

De acordo com o chefe da diplomacia cubana, as plataformas norte-americanas, como o Twitter, "alteram os mecanismos de geolocalização para favorecer operações tóxicas contra Cuba e instigam a ações de desestabilização".

PUBLICIDADE

Ele destacou que existe evidência de que, em 12 de novembro, apenas 15% das mensagens publicadas no Twitter entre as 12h00 e as 13h00 (horário local) com o hashtag de uma operação financiada pelos EUA foram realmente enviadas por usuários em Cuba.

As declarações do ministro cubano surgem em meio à circulação de uma nova hashtag nas mais populares redes sociais, incluindo o Twitter, exortando os cubanos a saírem às ruas para uma nova manifestação antigovernamental em todo o país em 15 de novembro – o dia em que as autoridades estão planejando reabrir o país e facilitar as restrições de viagem para turistas estrangeiros.

PUBLICIDADE