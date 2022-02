Chanceler da Alemanha vai a Moscou se reunir com Putin

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O chanceler alemão Olaf Scholz chega nesta terça-feira (15) a Moscou a fim de se reunir face a face com o presidente russo Vladimir Putin pela primeira vez desde que assumiu o cargo.

Os líderes devem abordar a situação na fronteira com a Ucrânia, as garantias de segurança europeias e o processo de paz em Donbass, bem como assuntos bilaterais, inclusive o futuro do gasoduto Nord Stream 2.

Em meio à intensificação das tensões na Europa em torno da crise ucraniana, a embaixada dos EUA em Minsk emitiu um comunicado exortando os americanos a deixarem Belarus de imediato por razões de segurança. Entretanto, o Departamento de Defesa Nacional do Canadá detalhou a assistência militar do país a Kiev: "O Canadá doará armas letais e diversos itens de apoio às Forças Armadas da Ucrânia, no valor total de US$ 7 milhões [R$ 36,5 milhões]. Este equipamento inclui metralhadoras, pistolas, carabinas, 1,5 milhão de cartuchos de munição, fuzis de precisão e diverso equipamento relacionado".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE