Chanceler da China Wang Yi conversa com Sergey Lavrov, chanceler russo

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Wang Yi afirmou que as relações China-Rússia resistiram a novos testes e mantiveram a direção certa. Os dois lados têm uma vontade mais firme de desenvolver relações bilaterais e uma confiança mais forte no avanço da cooperação em vários campos. A China está disposta a trabalhar com a Rússia, guiada pelo importante consenso alcançado pelos dois líderes, para levar as relações China-Rússia a um nível mais alto na nova era.

O chanceler russo disse que em um momento crítico no desenvolvimento da situação internacional, os líderes da Rússia e da China mantiveram uma comunicação estratégica e desempenharam um papel importante na promoção do desenvolvimento constante das relações Rússia-China e na promoção da multipolarização global. A Rússia está disposta a trabalhar com a China para implementar o importante consenso dos líderes, continuar fortalecendo a coordenação estratégica de alto nível e aprofundar a cooperação mutuamente benéfica em várias áreas. Ao mesmo tempo, no palco internacional e multilateral, a Rússia vai promover ativamente o processo de multipolarização, se opor ao hegemonismo e à política de poder e defender os propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas, disse Lavrov.

Na ocasião, Lavrov informou sobre a situação das negociações entre a Rússia e a Ucrânia, afirmando que a Rússia está empenhada em diminuir as tensões e continuará realizando negociações de paz com a Ucrânia e mantendo comunicação com a comunidade internacional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Na situação atual, apoiamos Rússia e Ucrânia em continuar as negociações de paz, apoiamos os resultados positivos alcançados até agora nas negociações, apoiamos a diminuição das tensões mais rapidamente possível e apoiamos os esforços feitos pela Rússia e outras partes para evitar uma crise humanitária em grande escala”, disse Wang Yi.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE