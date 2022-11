Chanceler de Belarus morre de forma repentina

Apoie o 247

26 de novembro (Reuters) - O antigo ministro das Relações Exteriores da Bielo-Rússia morreu repentinamente, informou a agência de notícias estatal Belta neste sábado, dois dias antes de ele se encontrar com seu homólogo russo.

"O ministro das Relações Exteriores, Vladimir Makei, faleceu repentinamente", informou Belta sem dar mais detalhes. Makei ocupava o cargo desde 2012.

Makei, 64, participou de uma conferência da Organização do Tratado de Segurança Coletiva (CSTO) - uma aliança militar de vários estados pós-soviéticos - em Yerevan no início desta semana e deve se encontrar com o colega russo Sergei Lavrov na segunda-feira.

Antes das eleições presidenciais e dos protestos antigovernamentais em massa na Bielorrússia em 2020, Makei foi um dos iniciadores dos esforços para melhorar as relações da Bielo-Rússia com o Ocidente e criticou a Rússia.

No entanto, ele mudou abruptamente de postura após o início dos protestos, dizendo que eles foram inspirados por agentes do Ocidente.

