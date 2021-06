Chanceler do Irã anuncia Ebrahim Raisi como novo presidente eleito

ANKARA (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, declarou neste sábado que o juíz Ebrahim Raisi é o novo presidente eleito do país e acrescentou que todos devem trabalhar com ele de agora em diante.

O ministro anunciou o resultado um dia após milhões de iranianos votarem em uma disputa boicotada por críticos. Para Zarif, Raisi deve liderar bem o Irã.

O chanceler também disse a um fórum diplomático em um resort turco que as questões envolvendo as conversas sobre o programa nuclear do Irã com potências ocidentais não eram intransponíveis e que esperava chegar a um resultado antes de agosto.

