Chanceler russo diz que sanções de Trump contra a Venezuela são ilegais

"Essas sanções são ilegais e são a principal causa da crise na economia venezuelana", declarou Lavrov após encontrar-se com seu colega venezuelano Jorge Arreaza edit

Sputinik – O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, criticou nesta sexta-feira as sanções dos EUA contra a Venezuela como "ilegais" durante uma visita oficial a Caracas.

"Essas sanções são ilegais e são a principal causa da crise na economia venezuelana", declarou Lavrov após encontrar-se com seu colega venezuelano Jorge Arreaza.

A Rússia é um dos principais apoiadores do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, junto com China e Cuba.

O líder venezuelano também exaltou a aliança com a Rússia, país que ele acredita estar desempenhando um papel importante na construção de um novo mundo, baseado na paz e na confiança mútua.

"Enviei via ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, uma cordial mensagem de amizade e solidariedade ao povo valente da Rússia e ao nosso irmão, o presidente Vladimir Putin. Aponto o importante papel desempenhado pela Rússia na construção de um novo mundo, baseado no respeito mútuo e na paz", escreveu Maduro em sua página no Twitter.

Na quinta-feira, Elliott Abrams, embaixador do governo dos EUA na Venezuela, deu a entender que Washington está planejando alvejar a Rússia por apoiar a Venezuela, em meio a relatos de que os EUA podem sancionar a gigante estatal russa Rosneft por seu relacionamento cada vez mais próximo com Caracas.

"A Rússia poderá descobrir em breve que seu apoio contínuo a Maduro não será mais gratuito", disse Abrams.