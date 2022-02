Chanceleres de Rússia e China discutem situação na Ucrânia

Apoie o 247

MOSCOU, 24 de fevereiro, TASS - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, e o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, discutiram a situação no leste da Ucrânia no contexto do reconhecimento da Rússia às Repúblicas Populares de Lugansk e Donetsk, disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia em comunicado, publicado quinta-feira (24).

"As duas partes mantiveram uma troca de opinião sobre a situação atual no leste da Ucrânia no contexto do reconhecimento da Rússia às Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk e a decisão do presidente Vladimir Putin, tomada em resposta a pedidos dos chefes das duas repúblicas e sancionada pelo Conselho da Federação Russa, de realizar uma operação militar especial para proteger as pessoas, incluindo centenas de milhares de cidadãos russos, de uma ameaça real às suas vidas e segurança, vinda do actual regime ucraniano, que continua a tentar resolver a 'questão de Donbass' pela força", disse o Ministério.

Os ministros também expressaram sua opinião conjunta de que a atual crise foi causada pela rejeição de Kiev - incentivada pelos EUA e seus aliados - da implementação do Pacote de Medidas de Minsk, aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU.

Eles também "ressaltaram que a Rússia e a China insistem em que todos os países devem respeitar o princípio da segurança indivisível".

O Ministério das Relações Exteriores russo observou que ambos os chanceleres discutiram a implementação dos acordos bilaterais alcançados ao mais alto nível em 4 de fevereiro.

