Chefe da CIA diz que China, e não Rússia, é maior ameaça aos EUA

Segundo William J. Burns, a guerra na Ucrânia não "diminuiu a determinação de Xi (Jinping) de ganhar o controle de Taiwan com o passar do tempo” edit

247 - O diretor da Agência Central de Inteligência (CIA, na sigla em inglês), William J. Burns, participou no último dia 7 do FTWeekend Festival, em Washington. O evento contou também com a presença do ex-secretário de Estado dos Estados Unidos Henry Kissinger.

No festival, Burns afirmou que a Rússia de Vladimir Putin é uma "potência em declínio", o que levou o presidente russo a declarar a operação militar na Ucrânia. “Putin demonstra de uma maneira muito perturbadora que potências em declínio podem ser tão disruptivas quanto potências em ascensão”, disse Burns, conforme o Valor Econômico.

Burns, que foi embaixador dos EUA em Moscou, avaliou ainda o estado mental do líder russo. “Eu lidei e observei o presidente Putin por muitos anos e o que vi, especialmente na última década, é ele de certa forma imerso em uma combinação muito inflamável de queixas, ambição e insegurança, todos meio que embrulhados”, disse.

“Seu apetite pelo risco cresceu ao longo dos anos, à medida que ele foi ganhando mais poder e seu círculo de conselheiros foi diminuindo”.

Ainda assim, Burns frisou que a China continua sendo a maior ameaça à hegemonia estadunidense. Como disse Burns ao Financial Times: “não acho nem por um minuto que a guerra na Ucrânia diminuiu a determinação de Xi (Jinping) de ganhar o controle de Taiwan com o passar do tempo”.

A China de Xi “continua sendo o maior desafio geopolítico que enfrentamos no longo prazo como país”, completou.

