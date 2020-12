Chefe da Eurasia Group diz que Netanyahu pode ser preso se perder o poder em Israel

247 - O presidente do Grupo Eurásia, Ian Bremmer, escreveu no Twitter nesta terça-feira (29) que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pode ser preso caso não consiga se manter no poder depois das próximas eleições no país, marcadas para 23 de março de 2021.

"Em fevereiro, começará o testemunho no julgamento de corrupção de Netanyahu, que pode mandá-lo para a prisão. Se ele perder o emprego como primeiro-ministro - conforme prescrito em seu acordo de divisão de poder com Gantz - ele ficará vulnerável a um processo", disse Bremmer.

Netanyahu é acusado de praticar suborno, fraude e abuso de poder.

