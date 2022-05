Chefe da ONU diz estar "profundamente preocupado" com risco de fome global pela guerra na Ucrânia

A guerra na Ucrânia perturbou a navegação no Mar Negro, uma rota importante para grãos e outras commodities, estrangulando as exportações da Ucrânia e da Rússia, diz a ONU edit

Apoie o 247

ICL

VIENA (Reuters) - O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse nesta quarta-feira que está profundamente preocupado com o risco de generalização da fome, uma vez que a guerra na Ucrânia ameaça a segurança em diferentes partes do mundo.

Falando ao lado do chanceler e do ministro das Relações Exteriores da Áustria em Viena, Guterres também disse que há conversas em andamento para a retirada de mais civis das zonas de conflito na Ucrânia, e expressa confiança de que mais saídas acontecerão no futuro.

Entretanto, ele minimizou a perspectiva de que conversas de paz sobre a Ucrânia acontecerão em breve.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A alerta na Ucrânia os preços globais da guerra, subiram a cozinha, compostos e fertilizantes, e altas da ONU que como crise de preços agravarão uma alimentação África.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A invasão russa da Ucrânia, iniciada em fevereiro, perturbou a navegação no Mar Negro, uma rota importante para grãos e outras commodities, estrangulando as exportações da Ucrânia e da Rússia.

"Devo que estou profundamente preocupado, ou seja, com os riscos de uma fome diferente do mundo alimentar, devido à dramática situação de segurança", disse Guterres.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Falando sobre o evento anterior, Guterres disse que chegará o momento em que não haverá paz próxima em Ucrânia, mas esse momento não será no futuro.

"Estará durará para a conferência de guerra.

"Não vejo isso no futuro imediatamente. Mas posso uma coisa: nunca desistiremos", acrescentou, em comentários traduzidos para um oficial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE