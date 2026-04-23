Chefe de polícia alemão sugere que mulheres evitem se relacionar com homens

247 - Uma declaração feita por um dirigente policial na Alemanha provocou forte repercussão no país ao sugerir que mulheres deveriam evitar relacionamentos com homens como forma de prevenção à violência. A informação foi divulgada pela emissora estatal alemã Deutsche Welle.

O posicionamento partiu de Dirk Peglow, presidente de uma associação de Policiais Investigadores Criminais, durante entrevista exibida na segunda-feira (20). Ele comentava dados recentes da estatística criminal alemã, que apontaram aumento de 8,5% nos casos de estupro, agressão sexual grave e ocorrências com morte.

Questionado pela apresentadora Dunja Hayali, da emissora pública ZDF, sobre que orientações daria às mulheres para se protegerem, Peglow respondeu de forma direta: “é melhor não se envolver em um relacionamento com um homem”.

A fala gerou ampla repercussão e dividiu opiniões, especialmente por ocorrer em um contexto de debate sobre segurança pública e violência de gênero. Após a exibição da entrevista, a própria apresentadora relatou ter recebido ameaças, assim como o entrevistado.

Em declaração à revista Focus Online, Dunja Hayali afirmou: “Agora há homens que não criticam o aumento da violência contra as mulheres, mas, em vez disso, expressam fantasias violentas e ameaças contra meu entrevistado e a mim”.

O episódio reacendeu discussões na Alemanha sobre a abordagem das autoridades diante do crescimento dos crimes sexuais e o papel do discurso público na prevenção da violência contra mulheres.