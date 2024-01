Chefe do escritório da Al Jazeera deixa Gaza após ataque de Israel matar sua esposa

Apoie o 247

247 - O chefe do escritório da Al Jazeera na Faixa de Gaza, Wael al-Dahdouh, 53 anos, afirmou que deixou o território palestino na terça-feira (16) após ataques israelenses mataram sua esposa, seus filhos e um colega. Cenas de Dahdouh de luto por sua família e fugindo a pé da Cidade de Gaza foram transmitidas em nível global nas últimas semanas.

Durante entrevista à AFP no sul de Gaza, Dahdouh afirmou que viajará para o Catar, onde será submetido a uma cirurgia devido a um ferimento sofrido em um ataque israelense no mês passado.

Sua esposa, dois de seus filhos e um neto foram mortos no bombardeio de outubro ao campo de refugiados de Nuseirat, no centro de Gaza. O filho mais velho dele morreu após um ataque em Rafah no mês passado.

Pelo menos 82 jornalistas foram mortos por causa do genocídio cometido por forças israelenses no Oriente Médio desde o dia 7 de outubro - 75 dos repórteres morreram em Gaza, mostrou um cálculo do Comitê para a Proteção dos Jornalistas. Os bombardeios de Israel no território provocaram a morte de 24,2 mil palestinos, disse o Ministério da Saúde em Gaza.

