Chefe do exército da Colômbia ataca candidato da esquerda a presidente

Eduardo Zapateiro criticou Gustavo Petro após o candidato questionar o alto comando militar por suas supostas ligações com o clã do Golfo

247 - O comandante do Exército da Colômbia, Eduardo Zapateiro, atacou duramente o candidato de esquerda a presidente, Gustavo Petro, numa escalada das tensões com as forças armadas a pouco mais de um mês das eleições presidenciais no país.

Segundo o jornal El País, Zapateiro acusou Petro de aproveitar as mortes dos soldados para fazer campanha e lembrou que desde 2001 mais de 500 soldados foram mortos ou feridos em missões. E convidou-o a denunciar os generais corruptos a que se referiu perante o Ministério Público.

Há dois dias, Zapateiro twittou uma mensagem sentida pela morte de seis soldados em um ataque cometido pelo clã do Golfo , uma organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas. Petro usou essa mensagem para dizer que alguns generais "estão na folha de pagamento" do clã. “A liderança é corrompida quando políticos do narcotráfico acabam sendo promovidos a generais”, acrescentou.

A eleição presidencial na Colômbia acontece no dia 30 de maio.

No hay a quien le duela más la muerte de un soldado que a los que portamos el camuflado y, por supuesto, a sus familias y a la patria misma, pero su sacrificio supremo por el país no debería ser usado en narrativas de campaña política. (1) CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 22, 2022





