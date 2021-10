Chico Pinheiro chama Bolsonaro de fascista e presta solidariedade aos jornalistas agredidos no G20

Apoie o 247

247- O jornalista Chico Pinheiro usou suas redes sociais para prestar solidariedade aos jornalistas que foram agredidos por seguranças de Jair Bolsonaro, durante passeio do mandatário pelas ruas de Roma.

O mandatário participa da cúpula do G20 e ganhou destaque na mídia pelo seu isolamento perante outros líderes mundiais.

“Solidário aos colegas, resta-nos lamentar a resposta imbecil da truculência. A violência torna-se o único argumento dos fascistas quando, no poder, se veem confrontados com a razão.”, disse Chico.

O terceiro passeio de Jair Bolsonaro pelas ruas de Roma em apenas três dias é marcado pela violência de policiais brasileiros e italianos contra jornalistas. O presidente, depois de retornar para o centro da capital italiana ao concluir o G20, decidiu encontrar com apoiadores em uma rua atrás da embaixada do Brasil. O relato e reportagem são do jornalista Jamil Chade, no portal UOL, que acompanha a passagem de Bolsonaro no G20.

Depois de sair pelo balcão da embaixada no melhor estilo de Evita Peron para acenar aos apoiadores, Bolsonaro desceu para falar com os brasileiros. Fez um discurso que repetia seus principais motes na pandemia e fez fotos com os apoiadores, sempre sem máscara.

Mas a violência começou antes de sua aparição. Num certo momento, quando a repórter da Folha de S. Paulo deu um passo na direção de onde o presidente sairia, um policial a empurrou com força. Antes, uma produtora da Rede Globo foi intimidada por supostos populares.

