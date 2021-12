Chile: apoiador de Kast convoca seguidores a cometerem fraude na apuração

Apoie o 247

Por Jeferson Miola, enviado do 247 ao Chile - Uma espécie de Allan dos Santos do candidato de ultradireita José Antonio Kast está convocando seguidores a cometerem fraude na apuração no próximo domingo. O objetivo, segundo ele, é anular votos do candidato da Frente Ampla Gabriel Boric para garantir a vitória a qualquer preço.

No vídeo em que presumivelmente interagia com seus seguidores, o youtuber Sebastián Izquierdo orienta-os a se cadastrarem nas mesas de apuração para adulterar o resultado.

O extremista diz que “a vitória [do Kast] é mais importante, a forma não interessa”, e incita os apoiadores a objetarem “todos os votos do Boric; todos, todos, não apenas um ou dois. Objetem todos os votos [do Boric]”. “Mais importante que defender os votos de Kast, é objetar os votos de Boric, tem de trapacear”, diz o youtuber.

A coordenadora da campanha de Gabriel Boric Izkia Siches denunciará nesta tarde (17) ao Serviço Eleitoral do Chile “a campanha suja que está realizando o candidato apoiado pelo governo, José Antonio Kast, e a difusão de um vídeo de Sebastián Izquierdo em que ele chama a trapacear na eleição”, diz comunicado da campanha.

Ontem, seguindo a cartilha adotada por políticos e agentes da ultradireita internacional, como Trump fez em 6 de janeiro passado e Bolsonaro indica que poderá fazer em outubro do próximo ano, Kast insinuou a possibilidade de erros ou fraudes e indicou que poderá contestar o resultado eleitoral em caso de derrota.

A eleição chilena está revelando a organicidade da extrema-direita fascista no plano regional em articulação estratégica a nível planetário, com epicentro situado nos EUA.

Não por acaso, imediatamente após o 1º turno, o candidato Kast viajou a Washington, onde manteve agendas com financistas, empresários, lideranças fundamentalistas e parlamentares de extrema-direita como o senador republicano Marco Rubio.

A incitação à fraude demonstra, ainda, que a campanha de Kast começa emitir sinais de desespero diante da possibilidade de derrota, que parece uma realidade tangível segundo trackings divulgados no dia de hoje, que mostram tendência de virada com leve vantagem de Boric sobre Kast.

