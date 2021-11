Chile: Boric aparece na frente de Kast, candidato da extrema direita, em pesquisa de segundo turno

Apoie o 247

247 - Após a realização do primeiro turno da eleição presidencial chilena, no qual os mais votados foram o candidato do Aprovar Dignidade, Gabriel Boric, e o candidato do Partido Republicano, José Antonio Kast, da extrema direita, a Pesquisa Pulso Ciudadano divulgou o primeiro levantamento sobre o segundo turno, que será realizado em 19 de dezembro.

Boric aparece com 40,4% das intenções de voto enquanto Kast aparece com 24,5%.

Dos entrevistados, 15,6% afirmaram não saber em quem irão votar, 12,8% disseram que não votarão e 6,9% que votarão nulo.

