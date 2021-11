Chile: Boric diz que 'esperança vencerá o medo'; Kast inventa 'luta contra comunismo'

Apoie o 247

Por Victor Farinelli, no Opera Mundi - Após consolidado o resultado do primeiro turno das eleições no Chile, com a vitória de José Antonio Kast, candidato da extrema direita, e a o segundo lugar de Gabriel Boric, representante da Frente Ampla de esquerda, ambos fizeram seus respectivos discursos a fim de convocar seus eleitores para a próxima etapa destas presidenciais.

Kast é representante do Partido Republicano, de direita, e foi o mais votado na jornada deste domingo, com 28,01%. Boric, que encabeça a coalizão de esquerda entre a sua Frente Ampla e o Partido Comunista, teve 25,69%, ficando em segundo lugar. As duas candidaturas superaram as dos partidos tradicionais, que disputaram todos os segundos turnos realizados após a ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Boric: “A esperança vai vencer o medo”

Boric afirmou que ser ser "porta-voz da esperança, em uma cruzada em todo o Chile para que a esperança vença o medo”.

Sobre o desafio de virar o jogo no segundo turno contra Kast, o candidato da Frente Ampla disse que “é justamente nos momentos difíceis que se comprova a força das lideranças que o sustentam. Nós vamos ganhar este segundo turno e mostrar que este pode ser um Chile diferente. Temos que mostrar que a receita para fazer do Chile um país melhor não é a de endurecer as políticas que já fracassaram com Sebastián Piñera”.

Também fez um chamado aos que votaram em outras candidaturas. “Não devemos desprezar os que optaram por outras candidaturas, devemos dialogar com eles e mostrar que o nosso projeto é o que garante um país melhor para todos. Temos que conversar com aqueles que não foram votar e convencê-los de que nosso projeto é o melhor para todas e todos”, comentou.

Finalmente, lembrou da revolta social de 2019 e se colocou como o candidato que representa aquele momento do país. “Não fomos às ruas na revolta social para que aquela receita que gerou o país que temos hoje continue no poder. Temos que defender a Assembleia Constituinte. Temos que fazer a esperança vencer o medo”.

Kast: “Luta entre a liberdade e o comunismo”

Em seu discurso após confirmada a sua vitória no primeiro turno, José Antonio Kast afirmou que “nossa candidatura vai libertar o país da corrupção, da delinquência, do narcotráfico e do terrorismo. Vamos devolver o Chile ao caminho do crescimento econômico”.

Em seguida, definiu o que considera que está em jogo no segundo turno, inventando uma suposta ameaça comunista. “No dia 19 de dezembro nós vamos decidir entre a liberdade e o comunismo, entre a democracia e o comunismo (…) Temos a missão de, nas próximas semanas, convocar todos aqueles que votaram por outros candidatos, para que sejam bem vindos a um projeto que reúne os que amam o Chile, que amam a pátria.”

Finalmente, fez acusações mentirosas contra seu adversário: “Gabriel Boric se reúne com os terroristas, quer fechar nossas fronteiras ao comércio, respalda a violência e o ódio, e essa situação deve terminar. Nosso projeto quer algo muito diferente disso. Nós queremos paz, desenvolvimento e crescimento, para gerar um país em paz e que recupere os empregos”.

