China acusa EUA de 'terrorismo tecnológico' por boicote à produção de semicondutores

Apoie o 247

ICL

247 - A China acusou os Estados Unidos de "terrorismo tecnológico" pelo boicote à produção de semicondutores. Os EUA pressionaram a holandesa ASML Holding NV e a japonesa Nikon Corp a não vender para o país asiático tecnologias essenciais para a fabricação de chips semicondutores.

“Esse é mais um exemplo da prática americana de diplomacia coercitiva ao abusar do poder do Estado e exercer hegemonia tecnológica. É o terrorismo tecnológico clássico”, afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian.

“Isso apenas lembrará a todos os países os riscos da dependência tecnológica dos EUA e os levará a se tornarem independentes e autossuficientes em um ritmo mais rápido”, completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE