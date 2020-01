China aloca US$ 3,94 bilhões para controle do coronavírus

A China alocou 27,3 bilhões de yuans (US$ 3,94 bilhões) para apoiar a batalha em todo o país contra o novo coronavírus disse o Ministério das Finanças do país na quinta-feira edit

247 - O Ministério das Finanças da China informou em seu site sobre os recursos que o governo chinês destinou até agora para garantir o trabalho de prevenção e controle do coronavírus.

São necessários mais esforços para melhorar as medidas fiscais e tributárias para prevenção e controle do coronavírus em tempo hábil, diz um informe do Ministério, antes de uma reunião para tratar do problema.

Os departamentos financeiros de todos os níveis devem alocar fundos de maneira razoável e garantir que o trabalho de prevenção e controle não seja afetado por problemas de financiamento, determinou a reunião.

As informações são do Diário do Povo