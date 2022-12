China anuncia perspectivas para reforço da cooperação com mundo árabe na nova era

Chancelaria chinesa apresenta perspectivas e o caminho a seguir para a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado entre a China e os países árabes edit

247 - O Ministério das Relações Exteriores da China divulgou no sábado (3) um relatório sobre a cooperação China-Árabe na nova era, apresentando as perspectivas e o caminho a seguir para a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado entre a China e os países árabes, informa a agência Xinhua.

O relatório disse que as relações entre a China e os países árabes são honradas pelo tempo, e sua longa história de trocas deu um exemplo para relações amistosas entre diferentes nações.

O relatório afirmou que, nos últimos 70 anos desde a fundação da Nova China, a China e os países árabes se respeitaram, se trataram como iguais, se envolveram em cooperação mutuamente benéfica e aprenderam uns com os outros, e a cooperação amigável tem deu saltos históricos em largura e profundidade.

Atualmente, a China e os Estados árabes enfrentam oportunidades e desafios semelhantes, pois o mundo está passando por profundas mudanças não vistas em um século. A China sempre viu os estados árabes como parceiros estratégicos em sua busca pelo desenvolvimento pacífico, maior cooperação com os países em desenvolvimento e construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade, disse o relatório.

A China aproveitará a próxima cúpula entre a China e os estados árabes como uma oportunidade para levar adiante a amizade tradicional, aprofundar a cooperação em todas as áreas, intensificar os intercâmbios entre as respectivas civilizações e construir uma comunidade China-Estados árabes com um futuro compartilhado na nova era, disse o relatório.

