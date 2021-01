China anuncia visita da OMS para investigar origem do coronavírus

O objetivo da missão da OMS é encontrar a possível origem do coronavírus e seus canais de transmissão para o ser humano. A China descreveu a visita da OMS como muito delicada porque está interessada em descartar qualquer responsabilidade na pandemia edit

247 - A Comissão Nacional de Saúde da China anunciou nesta segunda-feira (11) que uma missão de especialistas da Organização Mundial da Saúde (OMS) visitará o país no dia 14 de janeiro para pesquisar a origem do coronavírus.

De acordo com a comissão, os especialistas se reunirão com os chineses, mas não deram outros detalhes e não indicaram se os especialistas estrangeiros vão viajar para a cidade de Wuhan, onde o coronavírus foi detectado no final de 2019.

A saída da equipe de dez especialistas internacionais da OMS para a China estava prevista para o início de janeiro, mas sua chegada foi adiada por um "mal-entendido" durante as negociações, informa a Telesul.

O Diretor Geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expressou decepção na semana passada com os atrasos na visita da agência à missão.

A missão da OMS seria composta por cientistas de várias organizações dos Estados Unidos, Japão, Rússia, Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Austrália, Vietnã, Alemanha e Catar.

O objetivo é descobrir a possível origem animal do coronavírus e seus canais de transmissão para o homem.

Especialistas chineses manejaram nos últimos meses uma nova hipótese que garante que esse surto poderia ser devido a alimentos congelados de outros países.

Para a China, é uma visita muito delicada. O país asiático tem interesse em descartar qualquer responsabilidade na epidemia que já causou mais de 1,9 milhão de mortes no mundo.

