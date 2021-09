China apresenta à Nova Zêlandia pedido para ingressar em acordo comercial AAPPT

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O ministro do Comércio da China, Wang Wentao, entregou na quinta-feira (16) ao ministro do Comércio e Crescimento das Exportações da Nova Zelândia, Damien O'Connor, um pedido oficial da China para ingressar no Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífica de Associação Econômica (AAPPT). Os ministros dos dois países realizaram uma teleconferência para dialogar sobre o trabalho relacionado à adesão da China.

