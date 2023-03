China apresenta propostas para materializar Declaração Universal dos Direitos Humanos

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O embaixador chinês junto ao escritório das Nações Unidas em Genebra e outras organizações internacionais na Suíça, Chen Xu, apresentou no dia 17 propostas sobre a materialização da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada há 75 anos, na 52a sessão do Conselho dos Direitos Humano das Nações Unidas, representando mais de 70 países.

As propostas incluem a promoção igualitária dos direitos econômico, social, cultural, político e de desenvolvimento, a concretização dos direitos de desenvolvimento centrada no povo, a adesão ao respeito mútuo e a promoção do diálogo e da cooperação.

Segundo o embaixador chinês, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento de marco monumental, tem exercido uma influência profunda ao desenvolvimento da causa dos direitos humanos no mundo. Ao longos dos 75 anos, a comunidade internacional obteve importantes êxitos nesta área, mas ainda tem pela frente desafios complexos e severos.

