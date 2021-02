China aprofunda laços com países da Europa Central e Oriental

247 - O presidente chinês, Xi Jinping, dirigiu nesta terça-feira (9), uma reunião de cúpula com países da Europa Central e Oriental (CEEC), pedindo que os países participantes mantenham a dinâmica das relações e trabalhem juntos para um novo capítulo na cooperação com a China.

A cooperação entre os dois lados é baseada no respeito mútuo e não tem nenhum vínculo político, afirmou Xi, acrescentando que todos os países envolvidos, independentemente de seu tamanho, são parceiros iguais em um mecanismo de cooperação com ampla consulta, contribuição conjunta e benefícios compartilhados, informa a Xinhua.

O mecanismo de cooperação China-CEEC foi criado em 2012 sob o contexto da crise da dívida na Europa.

Xi disse que a cooperação China-CEEC desenvolveu alguns princípios que refletem suas características distintivas e são aceitos por todas as partes: tomar decisões via consulta, oferecer benefícios a todos os parceiros de cooperação, buscar o desenvolvimento comum por meio da abertura e inclusividade, e alcançar maior crescimento por meio da inovação.

"A China está pronta para a cooperação em vacinas com os países da Europa Central e Oriental (CEE, em inglês)", disse Xi. Até agora, a Sérvia já recebeu 1 milhão de doses de uma empresa chinesa e uma cooperação está em curso entre a Hungria e as companhias chinesas de vacinas, lembrou Xi.

A China considerará ativamente tal cooperação com outros países da CEE se houver necessidade, acrescentou ele.

Com um espírito inovador e pioneiro, a China e os países da CEE tomaram rapidamente medidas para alinhar a cooperação inter-regional com a cooperação do Cinturão e Rota, tornando a Europa Central e Oriental a primeira região onde todos os países assinaram acordos sobre a cooperação do Cinturão e Rota, disse Xi.

