China aumentará ajuda à África na luta contra o coronavírus

O presidente da China, Xi Jinping, disse na sexta-feira que a China continuará a intensificar a assistência aos países africanos no combate à epidemia de coronavírus

247 - Em conversação por telefone com o presidente da Namíbia, Hage Geingob, o líder chinês Xi Jinping assegurou ajuda a esse país e demais países africanos.

A doença do coronavírus pegou o mundo de surpresa e representa um grande teste de capacidade de governança para todos os governos do mundo, disse Xi.

O governo chinês sempre colocou o povo em primeiro lugar e dá prioridade máxima à segurança e à saúde da população, disse ele, acrescentando que, graças a mais de dois meses de árduos esforços, a situação de prevenção e controle da epidemia na China vem melhorando continuamente.

Com enormes esforços e sacrifícios, o povo chinês reforçou a confiança, ganhou tempo e acumulou experiência para a prevenção e controle epidêmico de outros países, disse Xi.

Diante dessa crise de saúde pública global, somente por meio da solidariedade e da cooperação a comunidade internacional poderá superar a pandemia, ressaltou o presidente, segundo informações da Xinhua.

Durante o período mais difícil da luta da China contra a covid-19, os países africanos forneceram à China um valioso apoio, que está gravado no coração do povo chinês, disse Xi.

Expressando profunda preocupação com a atual situação da covid-19 na África, ele disse que a China superou as dificuldades para ajudar ativamente a União Africana e os países africanos com suprimentos antiepidêmicos, e organizar videoconferências de especialistas médicos para compartilhar experiências.

