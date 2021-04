China avança na construção da maior rede móvel 5G do mundo

A China alcançou os primeiros avanços na construção da maior rede móvel 5G do mundo, informa a agência de notícias Xinhua, citando o Ministério da Indústria e Tecnologias de Informação do país edit

Sputnik - A China alcançou os primeiros avanços na construção da maior rede móvel 5G do mundo. Em fevereiro, o país asiático conseguiu instalar um total de 792 mil estações-base de 5G, enquanto o número de terminais móveis conectados à rede alcançou os 260 milhões, informou o vice-ministro Liu Liehong, citado pela agência de notícias Xinhua.

As autoridades construirão mais 600 mil estações em 2021, além de tentar reduzir a brecha digital entre as zonas urbanas e rurais.

Ao mesmo tempo, o ministério estimou que, no segundo semestre de 2020, os celulares com tecnologia 5G representaram 80% do total de dispositivos produzidos na China.

De acordo com o funcionário, estas conquistas permitiram que a China ocupasse o quarto lugar entre 139 países no critério de velocidade da rede móvel.

