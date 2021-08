China celebra 70º aniversário da libertação pacífica do Tibet

Evento comemorativo destaca que libertação pacífica do Tibet em 1951 foi uma grande vitória na causa da libertação do povo chinês e da reunificação da China edit

Rádio Internacional da China - A China realizou na quinta-feira (19) uma grande reunião para celebrar o 70º aniversário da libertação pacífica do Tibet. O evento foi realizado em Lhasa, capital da Região Autônoma do Tibet.

Foi lida uma mensagem de congratulação do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), do Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional, do Conselho de Estado, do Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPCh) e da Comissão Militar Central.

Wang Yang, membro do Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do PCCh e presidente do Comitê Nacional da CCPPCh, participou da reunião e exibiu placas e faixas de congratulação com mensagens de construir um Tibete belo e realizar o sonho de grande rejuvenescimento escritas pelo presidente chinês, Xi Jinping.

Wang Yang também discursou no evento chamando a libertação pacífica do Tibet em 1951 de uma grande vitória na causa da libertação do povo chinês e da reunificação da China, que marcou uma transição com significado histórico para o Tibet. Segundo ele, o Tibet embarcou em um caminho da escuridão ao brilho, do atraso ao progresso, da pobreza à prosperidade, da autocracia à democracia e do fechamento à abertura.

Wang Yang indicou que o Tibet entrou em uma nova era, na qual foram feitas maiores mudanças e um maior desenvolvimento, além de mais benefícios terem sido gerados para o povo do que no passado, desde o 18º Congresso Nacional do PCCh. Junto com o resto do país, o Tibet, como previsto, concluiu a construção de uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos.

