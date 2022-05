China começa turnê diplomática no Pacífico Sul em meio às tentativas do Quad de contrariar Pequim

Apoie o 247

Sputnik Brasil - Wang Yi, ministro das Relações Exteriores da China, começará uma turnê de visita a oito países do Oceano Pacífico para "melhorar a confiança política mútua", informou na terça-feira, 24, o ministério do país asiático.

Wang Wenbin, porta-voz da chancelaria chinesa, anunciou que os países de destino serão as Ilhas Salomão, Kiribati, Samoa, Fiji, Tonga, Vanuatu, Papua-Nova Guiné e Timor-Leste e que o ministro será acompanhado por uma delegação de 20 pessoas.

Nos encontros deverão ser discutidas questões econômicas, estando também planejada a assinatura de vários acordos e propostas de investimento em agricultura e mineração.

Wenbin revelou ainda que a Segunda Reunião de Ministros das Relações Exteriores da China e Países do Pacífico será realizada em Fiji.

"O desenvolvimento de relações amigáveis e de cooperação entre a China e esses países serve aos interesses fundamentais e de longo prazo dos dois lados e contribui para a paz, estabilidade e prosperidade na região da Ásia-Pacífico", comentou ele.

O porta-voz advertiu igualmente os EUA a "parar de se intrometer na decisão soberana dos países insulares do Pacífico Sul de buscar uma cooperação normal com outros países".

Em 19 de abril as Ilhas Salomão e a China assinaram um acordo de segurança, levando a preocupações e críticas de países como a Austrália e EUA sobre a suposta opacidade do processo. Pequim, por sua vez, retrucou que o pacto AUKUS entre a Austrália, EUA e Reino Unido, que prevê o fornecimento a Camberra de submarinos movidos a energia nuclear, não foi transparente e que os primeiros dois países, além da Índia e Japão, já integram outro pacto antichinês, o Quad.

O Quad está simultaneamente realizando sua quarta cúpula anual.

Turnê da China pelo Pacífico preocupa por possível falta de transparência, diz governo Biden

A movimentação da chancelaria chinesa está preocupando os Estados Unidos, que relataram através do porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, nesta quarta-feira, 25. Ele disse que a apreensão repousa no fato de que Pequim estaria tentando firmar acordos com nações insulares do Pacífico Sul em um processo apressado e não transparente, segundo a agência Reuters.

A China buscará um acordo regional com países da localidade cobrindo cooperação em policiamento, segurança e comunicação de dados quando o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, organizar uma reunião em Fiji na próxima semana, de acordo com a mídia.

