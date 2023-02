China compartilhou seu plano de paz, Ucrânia pretende estudá-lo e tirar conclusões, diz Kiev

Apoie o 247

MOSCOU, 21 de fevereiro (Sputnik) - O diretor do Gabinete Central de Relações Exteriores da China, Wang Yi, compartilhou com o lado ucraniano os pontos-chave do plano de paz para a solução do conflito na Ucrânia, que Kiev pretende estudar e tirar conclusões, disse o chanceler ucraniano, Dmytro Kuleba, na terça-feira.



"Tivemos uma reunião com um importante diplomata chinês, nosso ex-colega, ex-ministro das Relações Exteriores, Sr. Wang Yi. Ele compartilhou comigo os elementos-chave do plano de paz chinês. Estamos ansiosos para receber o texto... e assim que receber o documento, vamos examiná-lo minuciosamente e tirar conclusões", disse Kuleba em uma coletiva de imprensa conjunta com o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, e o chefe de política externa da UE, Josep Borrell, em Bruxelas.



O princípio da integridade territorial é uma pedra angular para a Ucrânia e a China, o que significa que tudo o que a China fez e fará em relação ao conflito na Ucrânia deve visar a proteção da integridade territorial, enfatizou o ministro ucraniano.

