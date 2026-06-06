China condena novas sanções dos Estados Unidos contra Cuba e reafirma apoio à soberania da ilha

247 - A China voltou a se posicionar contra a política de sanções dos Estados Unidos contra Cuba. Em publicação na rede social X, o embaixador da China na Colômbia, Zhu Jingyang, criticou o endurecimento das medidas adotadas por Washington e reiterou o apoio de Pequim à soberania e à estabilidade da ilha caribenha.

A manifestação foi divulgada pelo diplomata em sua conta oficial e ocorre em meio ao aumento das pressões dos Estados Unidos sobre autoridades cubanas. Segundo Zhu Jingyang, Washington ampliou as sanções e o bloqueio contra Cuba, incluindo líderes cubanos em listas de restrições, medida que, na avaliação chinesa, demonstra uma postura "hegemônica e prepotente".

“Estados Unidos intensificou suas sanções e bloqueio contra Cuba, incluindo abertamente nomes de líderes cubanos na lista de sanções e evidenciando mais uma vez sua natureza hegemônica e prepotente. A China opõe-se firmemente a isso”, escreveu o embaixador.

Na mesma publicação, Zhu afirmou que a estabilidade de Cuba é um interesse compartilhado pela comunidade internacional e advertiu para os possíveis efeitos de ações destinadas a desestabilizar o país.

“A estabilidade de Cuba é uma expectativa comum da comunidade internacional, e desestabilizá-la terá consequências contraproducentes”, declarou.

O representante chinês também pediu que os Estados Unidos encerrem imediatamente o bloqueio econômico e outras formas de pressão contra Havana. Segundo ele, as medidas adotadas por Washington afetam diretamente as condições de vida da população cubana.

“A China instiga os Estados Unidos a cessarem imediatamente o bloqueio e qualquer forma de coerção ou pressão contra Cuba, e a deixarem de violar o direito do povo cubano à sobrevivência e ao desenvolvimento”, afirmou.

Pequim tem mantido uma posição consistente de apoio ao governo cubano e de oposição às sanções unilaterais impostas pelos Estados Unidos. Autoridades chinesas já defenderam em diversas ocasiões o fim do bloqueio econômico contra a ilha e a retirada de Cuba da lista norte-americana de países patrocinadores do terrorismo.

Ao concluir sua mensagem, Zhu Jingyang reafirmou o compromisso da China com a defesa da soberania cubana. “A China, como sempre, apoiará firmemente Cuba na defesa de sua soberania e segurança nacional e opor-se-á à interferência estrangeira.”