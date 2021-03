China confirma diálogo estratégico de alto nível com os Estados Unidos

247 - A convite dos EUA, Yang Jiechi, membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Counista da China, e o Conselheiro de Estado Chinês e Ministro das Relações Exteriores Wang Yi manterão um diálogo estratégico de alto nível com o Secretário de Estado dos EUA Antony Blinken e o assessor de Segurança Nacional do presidente Joe Biden, Jake Sullivan, em Anchorage, nos dias 18 e 19 de março. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (11), pelo jornal chinês Global Times.

