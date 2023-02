China considera fornecer munições à Rússia, acusa Blinken

Apoie o 247

247 - A China está considerando dar à Rússia munições para a guerra na Ucrânia, disse o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, a CBS News. Segundo ele, empresas chinesas já fornecem "apoio não letal" a Moscou --e novas informações sugerem que Pequim poderia fornecer "apoio letal".



Essa escalada significaria "sérias consequências" para a China, alertou Blinken.

A declaração foi dada após Blinken se encontrar com o principal diplomata da China, Wang Yi, no sábado, na Conferência de Segurança de Munique.



Ele disse que durante a reunião expressou "profundas preocupações" sobre a "possibilidade de a China fornecer apoio material letal à Rússia".



"Até o momento, vimos empresas chinesas fornecerem suporte não letal à Rússia para uso na Ucrânia. A preocupação que temos agora é baseada em informações que temos de que eles estão considerando fornecer suporte letal", disse ele.



Ele não detalhou quais informações os EUA receberam sobre os supostos planos da China. Quando pressionado sobre o que os EUA acreditavam que a China poderia dar à Rússia, ele disse que seria principalmente armas e munições. (Com BBC News).

