China contesta reivindicação territorial do Japão sobre águas no Mar da China Oriental

PEQUIM (Reuters) - O Ministério das Relações Exteriores da China rebateu nesta quinta-feira as reivindicações territoriais do Japão sobre águas disputadas no Mar da China Oriental, chamando a medida de "grave violação" da soberania chinesa.

"Os navios da guarda costeira chinesa fazem a aplicação da lei no local, de acordo com a legislação, é uma medida legítima para salvaguardar a soberania chinesa", disse o porta-voz Wang Wenbin a repórteres em uma entrevista coletiva regular.

Wang fez as observações em resposta a uma pergunta sobre a guarda costeira do Japão ter dito que os navios da guarda costeira chinesa violaram as águas territoriais japonesas em torno das disputadas ilhotas do Mar da China Oriental.

A área é reivindicada pela China e pelo Japão e tem sido um ponto de discórdia nas relações bilaterais. A China chama as ilhas de Diaoyu, enquanto o Japão as chama de Senkaku.

A guarda costeira da China disse na quarta-feira que entrou nas águas em torno das disputadas ilhotas do Mar da China Oriental para combater o que chamou de incursão de navios japoneses em águas territoriais chinesas.

O porta-voz da Polícia Marítima da China, Gan Yu, disse em um comunicado que os navios da guarda costeira entraram nas águas de Diaoyu para uma "patrulha normal de proteção de direitos", chamando-o de "movimento de rotina".

