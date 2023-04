China critica entrada ilegal de navio dos EUA nas águas do Mar do Sul da China

Destruidor de mísseis guiados USS Milius, sem permissão do governo chinês, entrou ilegalmente nas águas próximas do recife Meiji de Nansha Qundao, disse porta-voz edit

ICL

Rádio internacional da China - O porta-voz do Comando do Teatro Sul do Exército Popular de Libertação (EPL) da China, coronel Tian Junli, criticou nesta segunda-feira (10) a entrada ilegal de um navio militar dos Estados Unidos nas águas do Mar do Sul da China.

Segundo Tian, o destruidor de mísseis guiados USS Milius, sem permissão do governo chinês, entrou ilegalmente nas águas próximas do recife Meiji de Nansha Qundao. O Comando do Teatro Sul do EPL movimentou forças navais e aéreas para acompanhar o navio estadunidense em todo seu curso.

O coronel Tian Junli salientou que a China possui soberania indiscutível sobre as ilhas no Mar do Sul da China e suas águas adjacentes, acrescentando que as tropas do Comando do Teatro Sul estão sempre em alerta máximo para defender resolutamente a soberania e a segurança do país e a paz e a estabilidade da região do Mar do Sul da China.

