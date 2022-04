Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O governo estadunidense decidiu recentemente vender mísseis Patriot com valor total de US$ 95 milhões para Taiwan. Trata-se da terceira vez que o atual governo de Washington vende armas para Tawian, ato que demonstra a traição de compromissos e a intenção de criar caos.

Como todos sabemos, a base política das relações sino-americanas são os três comunicados conjuntos, especialmente no "Comunicado de 17 de agosto", o lado dos EUA anunciou que iria reduzir gradualmente as vendas de armas para Taiwan e, finalmente, resolver esta questão após um determinado tempo. O chamado "Ato de Relações com Taiwan" e "Seis Garantias para Taiwan" inventados unilateralmente pelos EUA mais tarde violaram o compromisso feito nos três comunicados conjuntos sino-americanos e a resolução 2758 da Assembleia Geral da ONU, onde foi estabelecido e reconhecido pela comunidade internacional o princípio de uma China. Os EUA colocaram as leis domésticas acima das obrigações internacionais, revelando seu teimoso pensamento hegemônico.

As frequentes vendas de armas dos EUA para Taiwan prejudicaram seriamente as relações China-EUA e a paz e a estabilidade através do Estreito de Taiwan, provando plenamente que os EUA são a maior fonte de caos no mundo.

No final de fevereiro deste ano, a China decidiu impor contramedidas contra duas empresas industriais militares dos EUA envolvidas na venda de armas para Taiwan, o que demonstra a firme vontade e determinação da China em salvaguardar a soberania nacional e a integridade territorial. A China tomará medidas efetivas para impedir resolutamente qualquer forma de interferência externa e tentativas separatistas relacionadas à "independência de Taiwan".

