China critica políticos norte-americanos que fizeram declarações inadequadas sobre epidemia

A China teceu críticas a "discursos inadequados" de autoridades estadunidenses, tal como o secretário do Comércio dos EUA, Wilbur Ross, para quem a epidemia ajudará o setor manufatureiro do seu país a se recuperar. Tal afirmação se tornou alvo de crítica da comunidade internacional, afirma comentário da Rádio China Internacional

247 - "Toda a China está lutando contra o novo coronavírus, enquanto a comunidade internacional também tem dado seu apoio através de vários meios. Porém, algumas pessoas proferiram discursos inadequados, afetando os esforços feitos pelo mundo nesta luta, tal como o secretário do Comércio dos EUA, Wilbur Ross, ao dizer que a epidemia ajudará o setor manufatureiro a voltar para seu país. Tal afirmação se tornou alvo de crítica da comunidade internacional" - comenta a Rádo China Internacional.

"A epidemia não tem fronteiras. A China adota medidas para prevenir e controlar a epidemia com o fim proteger tanto o seu próprio povo quanto o povo do resto do mundo. Porém, os EUA, sendo o país mais desenvolvimento globalmente, não ofereceu nenhuma ajuda essencial à China, pelo contrário, tomou como medida o impedimento da entrada de cidadãos chineses. A afirmação de Ross constitui uma falta de simpatia básica e mostra o egoísmo de alguns políticos norte-americanos que persistem no conceito de soma zero".

