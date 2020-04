China cumpre neste sábado luto nacional em homenagem aos mortos pelo coronavírus

O presidente Xi Jinping, que é também o dirigente máximo do Partido Comunista da China, liderou neste sábado as homenagens aos mártires que morreram lutando contra a doença do novo coronavírus e aos chineses que perderam suas vidas na epidemia edit

247 - Por decisão do governo, a China faz neste sábado (4) o Dia de Luto Nacional em homenagem às vítimas fatais do coronavírus.

Todo o povo chinês às 10h00 (horário de Pequim), cumpriu três minutos de silêncio. Os dirigentes do Partido e do Estado levavam flores brancas no peito e prestaram uma homenagem silenciosa em frente à bandeira nacional, hasteada a meio mastro, informa a Xinhua.

Sirenes de ataque aéreo soaram e carros, trens e navios buzinaram.

Em homenagem aos mártires e compatriotas falecidos, as bandeiras nacionais foram hasteadas a meio mastro em todo o país e em todas as embaixadas e consulados chineses no exterior, e atividades recreativas públicas foram suspensas em todo o país neste sábado.

Um total de 81.639 casos confirmados da covid-19 foram registrados na parte continental da China, e 3.326 pessoas morreram da doença, de acordo com a Comissão Nacional de Saúde.

