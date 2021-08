China decide retirar seu embaixador na Lituânia, em reação a laços com Taiwan

Rádio Internacional da China - Ultimamente, o governo da Lituânia ignorou repetidas negociações do lado chinês e anunciou que irá permitir as autoridades de Taiwan a estabelecer um "escritório de representação" em nome de "Taiwan". Esse comportamento prejudicou seriamente a soberania e a integridade territorial da China, além de violar o espírito do comunicado do estabelecimento dos laços diplomáticos entre os dois países. O governo chinês expressou firme oposição a isso e decidiu retirar o embaixador chinês na Lituânia, solicitando ao mesmo tempo que o governo lituano retire o seu embaixador na China.

O governo chinês afirmou que o princípio de Uma Só China é norma das relações internacionais universalmente reconhecida, consenso geral da comunidade internacional e a base política para a China desenvolver relações bilaterais com outros países. O governo chinês instou o lado lituano a corrigir imediatamente a decisão errada e a tomar medidas práticas para eliminar a má influência. A China avisou as autoridades de Taiwan que a conspiração para se envolver em atividades separatistas na arena internacional nunca terá sucesso.

PUBLICIDADE