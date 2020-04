China decreta dia de luto em homenagem a vítimas do coronavírus

A China homenageará neste sábado os 3.322 compatriotas falecidos por causa do coronavírus. O governo decretou Dia de Luto Nacional, durante o qual toda a população do país fará três minutos de silêncio edit

247 - O Conselho de Estado da China decretou que este sábado (4) será Dia de Luto Nacional em homenagem às vítimas fatais do coronavírus. A bandeira nacional ficará a mio pau em todo o território nacional e nas embaixadas e consulados do país no exterior.

As atividades públicas de lazer estarão suspensas e, às 10 h 00, hora local, todo a população fará três minutos de silêncio.

Com o mesmo objetivo soarão as sirenes antiaéreas e as buzinas de automóveis, trens e barcos, informa a Prensa Latina.

O gigante asiático realizará o dia de homenagem depois de designar como mártires 14 médicos e trabalhadores de prevenção epidemiológica que morreram na província de Hubei enquanto prestavam serviços na primeira linha de combate contra a covid-19.

Trata-se do título de honra mais elevado concedido pelo Partido Comunista da China e pelo Governo socialista aos cidadãos que sacrificam sua vida pelo bem da nação, da sociedade e do povo.

Entre os novos mártires está o oftalmologista Li Wenliang, que revelou o surto da doença respiratória em dezembro, depois a contraiu em janeiro e faleceu no início de fevereiro.

Segundo o mais recente comunicado da Comissão Nacional de Saúde, o gigante asiático tem 81.620 doentes de covid-19, incluindo 870 casos vindos do exterior e 1.027 assintomáticos.

As autoridades concordam que esta doença constitui uma grave emergência de saúde pública, porque se propagou com grande rapidez, causou a infecção mais extensa e ainda é a mais difícil de controlar desde a fundação do país como República Popular (socialista) em 1949.

