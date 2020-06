China defende diálogo entre Coreias do Norte e do Sul

A diplomacia chinesa reafirma a posição favorável a uma resolução dos problemas da Península Coreana por meio do diálogo. O diplomata sênior da China, Yang Jiechi, reiterou que é necessário desnuclearizar a península e promover consultas entre as duas partes edit

247 - O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, citou na última sexta-feira as observações de Yang Jiechi em uma coletiva de imprensa.

Yang, membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCC) e diretor do Escritório da Comissão de Assuntos Exteriores do Comitê Central do PCC, disse que o avanço da solução política da questão da Península Coreana corresponde aos interesses de todas as partes, informa a Xinhua.

Yang disse que o lado chinês sempre insistiu em manter a paz e a estabilidade na península, realizar a desnuclearização e resolver problemas por meio do diálogo e da consulta. A China defende o avanço da solução política da questão de acordo com a abordagem de mão dupla de forma gradual e sincronizada.

A China espera que a República Popular Democrática da Coreia (Norte) e os EUA possam se encontrar no meio do caminho, acomodar as preocupações legítimas uns dos outros e fazer esforços concretos para avançar na solução política, disse Yang.

