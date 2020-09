China denuncia 'conluio estrangeiro' por independência de Taiwan

247 - Porta-voz do Departamento dos Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado da China, Ma Xiaoguang, advertiu nesta quarta-feira (16) que aqueles que tentam fazer conluio com forças estrangeiras para buscar a "independência de Taiwan" estão "percorrendo uma ponte de mão única para o abismo profundo."

"Enquanto a escada é mantida nas mãos de outros, eles arriscam ser despedaçados a qualquer momento", disse Ma ao responder a uma pergunta sobre a atual situação através do Estreito de Taiwan em uma coletiva de imprensa, informa a Xinhua.

Ma disse que a liderança do Partido Democrata Progressista (PDP) e os elementos da "independência de Taiwan" na ilha são responsáveis e culpados pela atual situação complicada no Estreito de Taiwan.

Ele disse que os elementos da "independência de Taiwan" fizeram um cálculo totalmente errado ao acreditarem que podiam ter sucesso na divisão do paísapoiando-se em forças estrangeiras.

O porta-voz destacou que a parte continental da China tem confiança e capacidade de manter firmemente a iniciativa nas relações através do Estreito de Taiwan e que a decisão da liderança do PDP será chave para o futuro das relações entre os dois lados do Estreito.

