China desenvolve planos para a paz e o desenvolvimento global

Por Yi Fan, People.cn - A paz e o desenvolvimento são valores comuns e aspirações há muito acalentadas de toda a humanidade. Neste momento, devido aos impactos combinados das mudanças da situação internacional e da pandemia nunca vistas em um século, bem como o profundo entrelaçamento dos riscos de segurança convencionais e não convencionais, o desenvolvimento global está sofrendo graves impactos. As mudanças do mundo, da época e da história estão se desenrolando de forma sem precedentes. A causa da paz e do desenvolvimento encara desafios inéditos, e também carrega expectativas sem precedentes.

Neste momento crucial para determinar o futuro e o destino da humanidade, o presidente Xi Jinping propôs solenemente a Iniciativa para o Desenvolvimento Global (GDI, na sigla em inglês) no debate geral na 76ª sessão da Assembleia Geral da ONU em setembro de 2021. Sete meses depois, o presidente Xi propôs a Iniciativa para a Segurança Global (GSI, na sigla em inglês) na cerimônia de abertura da Conferência Anual de Fórum de Boao para a Ásia 2022. Tratam-se de outros dois importantes bens públicos globais que a China proporciona além da Iniciativa Cinturão e Rota, oferecendo os planos da China para promover a sublime causa da paz e do desenvolvimento da humanidade.

A segurança é a pre-condição para o desenvolvimento, pois nenhum fruto do desenvolvimento pode ser colhido em meio a conflitos intermináveis. Atualmente, a humanidade ainda não saiu da sombra da pandemia do século, o que é agravada pela crise na Ucrânia, e os problemas de segurança regional continuam crescendo. Com o futuro e o destino de toda a humanidade na mente, o presidente Xi propôs solenemente a GSI, cuja essência é abrir um caminho de segurança de novo tipo caraterizado pelo diálogo, parceria e ganhos compartilhados, ao invés de confrontação, aliança e jogo de soma zero. A GSI tem o conceito de segurança comum, integral, cooperativa e sustentável como a orientação conceitual, o respeito mútuo como o requisito fundamental, a indivisibilidade de segurança como o princípio importante, e a formação de uma comunidade de segurança como o objetivo de longo prazo.

A GSI deu resposta às necessidades iminentes da comunidade internacional de salvaguardar a paz mundial e prevenir conflitos e guerras, correspondeu à busca comum dos países de persistir no multilateralismo e defender a solidariedade internacional, e ecoou a aspiração comum dos povos do mundo de trabalharem juntos para superar as dificuldades e construir um mundo melhor na era pós-pandemia. Políticos, estudiosos de think tanks e mídia de muitos países têm prestado grande atenção e avaliado positivamente a GSI.

O desenvolvimento é a garantia para a segurança, já que a árvore de paz não cresce em terra árida. No momento, o Índice de Desenvolvimento Humano registrou a sua primeira queda nos últimos 30 anos, a recuperação económica mundial está sofrendo retrocessos e o fosso de desenvolvimento entre o Norte e o Sul continua se alargando, e a implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável está enfrentando desafios sem precedentes. Como diz o secretário-geral da ONU, António Guterres, agora é o momento crucial para “resgatar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e colocá-los no caminho certo”. Neste contexto, a GDI, com a abordagem centrada no povo como conceito mais essencial e a aceleração da implentação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável como propósito e objetivo, fornece um “mapa de rota” para reduzir o fosso Norte-Sul e resolver o problema do desenvolvimento desequilibrado, assim como oferece um “acelerador” para o avanço da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. A GDI tem conceitos e medidas que estão em alta sintonia com as necessidades das diversas partes, e recebe eco e apoios da ONU e outras organizações internacionais e de mais de 100 países.

Devemos coordenar o desenvolvimento e a paz, para que a árvore de paz produza frutos do desenvolvimento. A segurança e o desenvolvimento são como duas asas de um pássaro. Sem a segurança, não se poderia falar do desenvolvimento; sem o desenvolvimento, não se poderia garantir a segurança. Respondendo aos fortes apelos dos povos do mundo e focalizando respetivamente os temas da época, nomeadamente, a paz e o desenvolvimento, a GSI e a GDI se fazem eco e se complementam, erguem duas tochas para o mundo repleto de incertezas, que certamente iluminarão a marcha da humanidade na busca da paz e na promoção do desenvolvimento.

Como o presidente Xi aponta, “a paz e o desenvolvimento são nossas causas comuns”. Sendo bens públicos globais, a GDI e a GSI, ambas são propostas pela China mas voltadas para o mundo, e são abertas à participação de todos os países. A China vai trabalhar com todos os países e povos que amam a paz e se dedicam ao desenvolvimento, para promover que as duas iniciativas se tornem em ações concretas e dêem frutos tangíveis.

