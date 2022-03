China divulga relatório sobre violações de direitos humanos pelos EUA

Documento cita o aumento acentuado nas mortes por COVID-19, enquanto os óbitos por armas de fogo no país bateram um novo recorde edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China (CRI) - O Departamento de Comunicação do Conselho de Estado da China emitiu nesta segunda-feira o Relatório sobre Violações de Direitos Humanos nos Estados Unidos em 2021.

O relatório revela que a situação dos direitos humanos nos Estados Unidos, que têm registros notórios, piorou em 2021. Sua manipulação política levou a um aumento acentuado nas mortes por COVID-19, enquanto os óbitos por armas de fogo no país bateram um novo recorde.

A falsa democracia violou os direitos políticos da população e a violenta aplicação da lei dificultou ainda mais a vida dos migrantes e refugiados nos Estados Unidos, apontou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foi destacada também a crescente discriminação contra os grupos minoritários étnicos no país, especialmente pessoas de ascendência asiática.

As medidas unilaterais dos EUA criaram novas crises humanitárias em todo o mundo, acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conforme o relatório, o governo dos EUA interferiu frequentemente nos assuntos internos de outros países usando os "direitos humanos" como ferramenta. No entanto, sua política de separar as crianças migrantes de suas famílias colocou em sério risco a vida, a dignidade, a liberdade e outros direitos humanos dos migrantes, de acordo com o Relatório sobre Violações de Direitos Humanos nos Estados Unidos em 2021.

Os Estados Unidos sempre perseguiram hegemonismo, unilateralismo e intervencionismo. O país frequentemente usava força, resultando em um grande número de vítimas civis, indicou o relatório.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE