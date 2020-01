China diz que assassinato de Soleimani no Iraque pelos EUA viola a soberania do país árabe

A China pede moderação e calma de todos os lados, especialmente dos Estados Unidos, após o assassinato do general iraniano Qassem Soleimani em um ataque norte-americano no Iraque edit

247 - "Pedimos que as partes relevantes, especialmente os Estados Unidos, mantenham a calma e exercitem restrições para evitar novas tensões", disse o porta-voz chinês das Relações Exteriores, Geng Shuang, durante uma entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (3), após o assassinato do general iraniano Qassem Soleimani pelo governo de Donald Trump.

O representante da Chancelaria chinesa instou as partes a respeitarem os princípios da Carta da Organização das Nações Unidas (ONU) e as normas básicas das relações internacionais, informa o site iraniano HispanTV.

Ele também enfatizou que Pequim sempre expressou sua oposição ao uso da força nas relações internacionais. Segundo as palavras de Geng, o assassinato do comandante das Forças Quds do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (CGRI) do Irã, general Soleimani, em um ataque dos EUA ao aeroporto internacional de Bagdá, capital do Iraque, na madrugada desta sexta-feira, viola a soberania, a independência e a integridade territorial do país árabe.