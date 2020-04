China diz que declarações de Weintraub são ‘absurdas’ e ‘desprezíveis’

247 - A Embaixada da República Popular da China no Brasil emitiu na madrugada desta segunda-feira nota rechaçando declarações hostis do ministro da Educação do governo Bolsonaro que atribuem o coronavírus ao país asiático. Leia a íntegra:

"Em 5 de abril, o ministro da Educação do Brasil Abraham Weintraub, ignorando a posição defendida pela parte chinesa em diversas gestões, fez declarações difamatórias contra a China em redes sociais, estigmatizando a China ao associar a origem da covid-19 ao país. Deliberadamente elaboradas, tais declarações são completamente absurdas e desprezíveis, que têm cunho fortemente racista e objetivos indizíveis, tendo causado influências negativas no desenvolvimento saudável das relações bilaterais China-Brasil. O lado chinês manifesta forte indignação e repúdio a este tipo de atitude", afirma a Embaixada dchinesa.

"Atualmente - prossegue o documento -, a pandemia da covid-19 está se espalhando globalmente, trazendo um desafio que nenhum país consegue enfrentar sozinho. A maior urgência neste momento é unir todos os países numa proativa cooperação internacional para acabar com a pandemia com a maior brevidade, com vistas a salvaguardar a saúde pública mundial e o bem-estar da Humanidade. A OMS e a comunidade internacional se opõem explicitamente à associação do vírus a um certo país ou a uma certa região, combatendo a estigmatização sob qualquer pretexto. Instamos que alguns indivíduos do Brasil corrijam imediatamente os seus erros cometidos e parem com acusações infundadas contra a China", finaliza a nota diplomática.

