China diz que é “absurda” acusação de que o partido comunista infiltra seus membros em instituições

O porta-voz da Chancelaria chinesa classificou como "absurdas" as acusações de que o Partido Comunista infiltra militantes e quadros em instituições e constituem uma "ameaça ao mundo"

247 - O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, declarou na terça-feira (15), que a insinuação de alguns meios de comunicação ocidentais de que "membros do Partido Comunista da China (PCC) engajam-se em infiltrações" é uma calúnia histérica de certos propagandistas anti-China.

É absurdo do ponto de vista lógico, insustentável em termos de fatos, e apenas mais uma variante da "teoria de ameaça da China", disse o porta-voz do Ministério, Wang Wenbin, em uma coletiva de imprensa diária.

A China é um país socialista sob a liderança do Partido Conunista que segue o caminho do socialismo com características chinesas, disse Wang.

Ao assinalar que o Partido Comunista da China CC é a vanguarda da classe trabalhadora, do povo e da nação chinesa, Wang disse que os 92 milhões de membros do partido desempenham um papel exemplar em todas as esferas sociais.

"Esta é a condição nacional atual da China", disse o porta-voz, que acrescentou que o Partido Comunista da China busca a felicidade para o povo, a paz para o mundo e o progresso para a humanidade, honrando seus compromissos e sendo sincero, informa a Xinhua.

