China diz que está pronta para trabalhar com Coreia do Norte pela paz na Península Coreana

247 - Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), disse que a China está disposta a trabalhar com a República Popular Democrática da Coreia (RPDC) e outras partes envolvidas para defender a solução política para a questão da Península Coreana e manter a paz e a estabilidade na região, de modo a dar novas contribuições para a paz, estabilidade, desenvolvimento e prosperidade regionais.

Xi fez as observações em uma troca de mensagens com Kim Jong Un, secretário-geral do Partido do Trabalho da Coreia (PTC). As mensagens foram entregues por Song Tao, ministro do Departamento das Relações Internacionais do Comitê Central do PCCh, e Ri Ryong Nam, embaixador da RPDC na China, durante uma reunião nesta segunda-feira em Pequim, informa a Xinhua.

Ri transmitiu a mensagem de Kim para Xi, apresentou um briefing abrangente sobre o oitavo Congresso do PTC, e elogiou o fato de que sob a liderança de Xi, o PCCh e o povo chinês obtiveram sucesso em combater a crise global de saúde pública e fizeram conquistas notáveis na conclusão da construção de uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos e na luta pela erradicação total da pobreza.

Kim disse na mensagem que é a posição inabalável dele, do PTC e do povo da RPDC fortalecer e desenvolver as relações RPDC-China em algo invejável pelo mundo, e avançar a causa socialista com amizade e solidariedade, acrescentando que o lado da RPDC acredita firmemente que as relações amigáveis RPDC-China serão elevadas e desenvolvidas de acordo com as exigências dos tempos, bem como as aspirações, desejos e interesses fundamentais dos dois povos.

Song transmitiu a mensagem verbal de Xi para Kim, na qual Xi mais uma vez parabenizou pela realização bem sucedida do oitavo Congresso do WPK. Xi disse que a amizade tradicional entre a China e a RPDC é um precioso tesouro compartilhado pelas duas partes, dois países e dois povos.

Sob a nova situação, o lado chinês está pronto para trabalhar com os camaradas da RPDC para manter, consolidar e desenvolver as relações China-RPDC, e se esforçar para alcançar novos resultados nas causas socialistas de ambos os países, de modo a trazer mais benefícios para ambos os povos, disse Xi em sua mensagem.

Notando que o mundo está agora passando por transformações raramente vistas em um século, que são sobrepostas por esta pandemia jamais vista em um século, e que a situação internacional e regional está testemunhando mudanças profundas, Xi disse que o lado chinês está disposto a trabalhar com o lado da RPDC e outras partes relacionadas para manter a direção da solução política da questão da Península Coreana e manter a paz e a estabilidade na península, de modo a fazer novas e positivas contribuições para a paz, estabilidade, desenvolvimento e prosperidade regionais.





