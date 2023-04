China diz que G7 viola sistema de desarmamento nuclear enquanto critica outros países

Apoie o 247

ICL

Sputnik - As nações do Grupo dos Sete (G7) estão criticando a política nuclear de outros países, enquanto elas próprias minam o sistema internacional de desarmamento nuclear e a confiança da comunidade global, afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Wang Wenbin, nesta terça-feira (18).

"O G7, considerando-se um juiz, está arbitrariamente avaliando a política de segurança estratégica e controle de armas de outros países, enquanto, ao mesmo tempo, constantemente mina o sistema internacional de desarmamento nuclear e não proliferação de armas nucleares, por isso não merece a confiança da comunidade internacional", disse Wang em coletiva de imprensa.

Em particular, observou o diplomata, os Estados Unidos têm o maior e mais avançado arsenal nuclear do mundo e constantemente violam tratados de controle de armas.

"A China sempre aderiu à estratégia nuclear de autodefesa e à política de não usar armas nucleares primeiro", enfatizou Wang.

Anteriormente, os principais diplomatas do G7 pediram o envolvimento da China em discussões estratégicas de redução de risco com os Estados Unidos em meio à suposta expansão do arsenal nuclear do país.

Como observado no comunicado em conformidade com os resultados da reunião dos ministros das Relações Exteriores dos países do G7, que ocorreu entre 16 e 18 de abril na cidade japonesa de Karuizawa, os países do G7 estão preocupados com "a expansão contínua e acelerada de seu arsenal nuclear e o desenvolvimento de sistemas de entrega cada vez mais sofisticados" sem a devida transparência.

