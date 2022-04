China diz que não quer Terceira Guerra Mundial e pede a paz na Ucrânia

De acordo com o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, o conflito armado na Ucrânia não deve se prolongar edit

TASS - As autoridades chinesas não estão buscando a Terceira Guerra Mundial e são a favor de resolver o conflito na Ucrânia por meio da diplomacia, disse nesta terça-feira (26) o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin.

"Ninguém quer ver a Terceira Guerra Mundial (...) é necessário apoiar o processo de promoção de negociações de paz [entre Rússia e Ucrânia]", disse ele em uma coletiva de imprensa, respondendo à pergunta de um jornalista ocidental sobre como o Ministério das Relações Exteriores chinês avalia as recentes palavras do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, sobre a ameaça da Terceira Guerra Mundial.

De acordo com Wang Wenbin, o conflito armado na Ucrânia não deve se prolongar. Ele destacou a necessidade de evitar consequências negativas que poderiam resultar no prolongamento do conflito ucraniano afetando não apenas a Europa, mas o mundo inteiro.

"Esperamos que todas as partes envolvidas mostrem equanimidade e evitem a escalada", concluiu o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores.

